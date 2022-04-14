RealGOAT (RGOAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RealGOAT (RGOAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RealGOAT (RGOAT) -rahakkeen tiedot RealGOAT is meme coin on the BASE chain Virallinen verkkosivusto: https://realgoat.org/ Valkoinen paperi: https://www.canva.com/design/DAGHHa2rNKE/tBQEaotkrC8K53DEp12Zxw/view?utm_content=DAGHHa2rNKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Block Explorer: https://basescan.org/token/0xF0268c5F9aA95Baf5C25D646AAbB900Ac12F0800 Osta RGOAT-rahaketta nyt!

RealGOAT (RGOAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RealGOAT (RGOAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 453.60K $ 453.60K $ 453.60K Kokonaistarjonta: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 453.60K $ 453.60K $ 453.60K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000005 $ 0.000005 $ 0.000005 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000019775484339 $ 0.000000019775484339 $ 0.000000019775484339 Nykyinen hinta: $ 0.0000000216 $ 0.0000000216 $ 0.0000000216 Lue lisää RealGOAT (RGOAT) -rahakkeen hinnasta

RealGOAT (RGOAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RealGOAT (RGOAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RGOAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RGOAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RGOAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RGOAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RGOAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RealGOAT (RGOAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RGOAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RGOAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

RealGOAT (RGOAT) -rahakkeen hintahistoria RGOAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RGOAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RGOAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RGOAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RGOAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RGOAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!