RefundCoin (RFD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RefundCoin (RFD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RefundCoin (RFD) -rahakkeen tiedot $RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale . Virallinen verkkosivusto: https://refundcoin.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 Osta RFD-rahaketta nyt!

RefundCoin (RFD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RefundCoin (RFD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000108 $ 0.000108 $ 0.000108 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 Nykyinen hinta: $ 0.000004674 $ 0.000004674 $ 0.000004674 Lue lisää RefundCoin (RFD) -rahakkeen hinnasta

RefundCoin (RFD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RefundCoin (RFD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RFD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RFD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RFD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RFD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RFD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RefundCoin (RFD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RFD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RFD-rahakkeita MEXCistä nyt!

RefundCoin (RFD) -rahakkeen hintahistoria RFD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RFD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RFD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RFD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RFD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RFD-rahakkeen hintaennuste nyt!

