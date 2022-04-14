REVOX (REX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu REVOX (REX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

REVOX (REX) -rahakkeen tiedot REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. Virallinen verkkosivusto: https://www.revox.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.revox.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE Osta REX-rahaketta nyt!

REVOX (REX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu REVOX (REX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 105.84M $ 105.84M $ 105.84M Kokonaistarjonta: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 162.71M $ 162.71M $ 162.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.060105 $ 0.060105 $ 0.060105 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 Nykyinen hinta: $ 0.054236 $ 0.054236 $ 0.054236 Lue lisää REVOX (REX) -rahakkeen hinnasta

REVOX (REX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset REVOX (REX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä REX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät REX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään REVOX (REX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan REX-rahakkeita MEXCistä nyt!

REVOX (REX) -rahakkeen hintahistoria REX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu REX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

REX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne REX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso REX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!