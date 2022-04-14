Retik Finance (RETIK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Retik Finance (RETIK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Retik Finance (RETIK) -rahakkeen tiedot Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet. Virallinen verkkosivusto: https://retik.com/ Valkoinen paperi: https://retik.com/retik-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d Osta RETIK-rahaketta nyt!

Retik Finance (RETIK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Retik Finance (RETIK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 505.70K $ 505.70K $ 505.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 2.49 $ 2.49 $ 2.49 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000421691972216979 $ 0.000421691972216979 $ 0.000421691972216979 Nykyinen hinta: $ 0.0005057 $ 0.0005057 $ 0.0005057 Lue lisää Retik Finance (RETIK) -rahakkeen hinnasta

Retik Finance (RETIK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Retik Finance (RETIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RETIK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RETIK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RETIK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RETIK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

