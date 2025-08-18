Lisätietoja RETIK-rahakkeesta

Retik Finance-logo

Retik Finance – hinta (RETIK)

1RETIK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0005358
$0.0005358$0.0005358
-0.11%1D
USD
Reaaliaikainen Retik Finance (RETIK) -hintakaavio
2025-08-22 04:32:25 (UTC+8)

Retik Finance (RETIK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0005082
$ 0.0005082$ 0.0005082
24 h:n matalin
$ 0.0005566
$ 0.0005566$ 0.0005566
24 h:n korkein

$ 0.0005082
$ 0.0005082$ 0.0005082

$ 0.0005566
$ 0.0005566$ 0.0005566

$ 3.0824132701392655
$ 3.0824132701392655$ 3.0824132701392655

$ 0.000421691972216979
$ 0.000421691972216979$ 0.000421691972216979

-0.06%

-0.11%

+15.64%

+15.64%

Retik Finance (RETIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005359. Viimeisen 24 tunnin aikana RETIK on vaihdellut alimmillaan $ 0.0005082 ja korkeimmillaan $ 0.0005566 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RETIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.0824132701392655, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000421691972216979.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RETIK on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.11% 24 tunnin aikana ja +15.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Retik Finance (RETIK) -rahakkeen markkinatiedot

No.4751

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 47.74K
$ 47.74K$ 47.74K

$ 535.90K
$ 535.90K$ 535.90K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Retik Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 47.74K. RETIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 535.90K.

Retik Finance (RETIK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Retik Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000059-0.11%
30 päivää$ -0.0001832-25.48%
60 päivää$ -0.0002801-34.33%
90 päivää$ -0.0008691-61.86%
Retik Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RETIK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000059 (-0.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Retik Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001832 (-25.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Retik Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RETIK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002801 (-34.33%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Retik Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0008691 (-61.86%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Retik Finance (RETIK)?

Tarkista Retik Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Retik Finance (RETIK)

Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.

Retik Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Retik Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RETIK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Retik Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Retik Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Retik Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Retik Finance (RETIK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Retik Finance (RETIK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Retik Finance-rahakkeelle.

Tarkista Retik Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Retik Finance (RETIK) -rahakkeen tokenomiikka

Retik Finance (RETIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RETIK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Retik Finance (RETIK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Retik Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Retik Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RETIK paikallisiin valuuttoihin

1 Retik Finance(RETIK) - VND
14.1022085
1 Retik Finance(RETIK) - AUD
A$0.000830645
1 Retik Finance(RETIK) - GBP
0.000396566
1 Retik Finance(RETIK) - EUR
0.000460874
1 Retik Finance(RETIK) - USD
$0.0005359
1 Retik Finance(RETIK) - MYR
RM0.002261498
1 Retik Finance(RETIK) - TRY
0.021934387
1 Retik Finance(RETIK) - JPY
¥0.0793132
1 Retik Finance(RETIK) - ARS
ARS$0.704204754
1 Retik Finance(RETIK) - RUB
0.043177463
1 Retik Finance(RETIK) - INR
0.046767993
1 Retik Finance(RETIK) - IDR
Rp8.785244496
1 Retik Finance(RETIK) - KRW
0.750560104
1 Retik Finance(RETIK) - PHP
0.030642762
1 Retik Finance(RETIK) - EGP
￡E.0.025980432
1 Retik Finance(RETIK) - BRL
R$0.002931373
1 Retik Finance(RETIK) - CAD
C$0.000744901
1 Retik Finance(RETIK) - BDT
0.065176158
1 Retik Finance(RETIK) - NGN
0.824460714
1 Retik Finance(RETIK) - COP
$2.160882775
1 Retik Finance(RETIK) - ZAR
R.0.009496148
1 Retik Finance(RETIK) - UAH
0.022068362
1 Retik Finance(RETIK) - VES
Bs0.0734183
1 Retik Finance(RETIK) - CLP
$0.519823
1 Retik Finance(RETIK) - PKR
Rs0.151080928
1 Retik Finance(RETIK) - KZT
0.287960506
1 Retik Finance(RETIK) - THB
฿0.017502494
1 Retik Finance(RETIK) - TWD
NT$0.016350309
1 Retik Finance(RETIK) - AED
د.إ0.001966753
1 Retik Finance(RETIK) - CHF
Fr0.00042872
1 Retik Finance(RETIK) - HKD
HK$0.004185379
1 Retik Finance(RETIK) - AMD
֏0.20508893
1 Retik Finance(RETIK) - MAD
.د.م0.004828459
1 Retik Finance(RETIK) - MXN
$0.010053484
1 Retik Finance(RETIK) - SAR
ريال0.002009625
1 Retik Finance(RETIK) - PLN
0.001961394
1 Retik Finance(RETIK) - RON
лв0.002331165
1 Retik Finance(RETIK) - SEK
kr0.005155358
1 Retik Finance(RETIK) - BGN
лв0.000900312
1 Retik Finance(RETIK) - HUF
Ft0.183025927
1 Retik Finance(RETIK) - CZK
0.011345003
1 Retik Finance(RETIK) - KWD
د.ك0.0001634495
1 Retik Finance(RETIK) - ILS
0.001827419
1 Retik Finance(RETIK) - AOA
Kz0.491200581
1 Retik Finance(RETIK) - BHD
.د.ب0.0002014984
1 Retik Finance(RETIK) - BMD
$0.0005359
1 Retik Finance(RETIK) - DKK
kr0.003445837
1 Retik Finance(RETIK) - HNL
L0.014088811
1 Retik Finance(RETIK) - MUR
0.024506707
1 Retik Finance(RETIK) - NAD
$0.009496148
1 Retik Finance(RETIK) - NOK
kr0.005455462
1 Retik Finance(RETIK) - NZD
$0.000916389
1 Retik Finance(RETIK) - PAB
B/.0.0005359
1 Retik Finance(RETIK) - PGK
K0.002218626
1 Retik Finance(RETIK) - QAR
ر.ق0.001950676
1 Retik Finance(RETIK) - RSD
дин.0.054109823

Retik Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Retik Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Retik Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Retik Finance”

Paljonko Retik Finance (RETIK) on arvoltaan tänään?
RETIK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0005359 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RETIK-USD-parin nykyinen hinta?
RETIK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0005359. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Retik Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RETIK markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RETIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RETIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli RETIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RETIK saavutti ATH-hinnaksi 3.0824132701392655 USD.
Mikä oli RETIK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RETIK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000421691972216979 USD.
Mikä on RETIK-rahakkeen treidausvolyymi?
RETIK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 47.74K USD.
Nouseeko RETIK tänä vuonna korkeammalle?
RETIK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RETIK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:32:25 (UTC+8)

Retik Finance (RETIK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

