Retik Finance (RETIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005359. Viimeisen 24 tunnin aikana RETIK on vaihdellut alimmillaan $ 0.0005082 ja korkeimmillaan $ 0.0005566 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RETIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.0824132701392655, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000421691972216979.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RETIK on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.11% 24 tunnin aikana ja +15.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Retik Finance (RETIK) -rahakkeen markkinatiedot
Retik Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 47.74K. RETIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 535.90K.
Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.
Kuinka paljon Retik Finance (RETIK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Retik Finance (RETIK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Retik Finance-rahakkeelle.
Retik Finance (RETIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RETIK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
