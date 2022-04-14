Renewable Energy (RET) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Renewable Energy (RET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Renewable Energy (RET) -rahakkeen tiedot

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Virallinen verkkosivusto:
https://ret.life/
Valkoinen paperi:
https://ret.life/whitepaper-english.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965

Renewable Energy (RET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Renewable Energy (RET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 531.11K
Kokonaistarjonta:
$ 50,000.00T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 20,117.71T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.32M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00000000052
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.0000000000264
Renewable Energy (RET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Renewable Energy (RET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RET-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RET-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Renewable Energy (RET) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RET-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Renewable Energy (RET) -rahakkeen hintahistoria

RET -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

RET-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.