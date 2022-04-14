Renewable Energy (RET) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Renewable Energy (RET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Renewable Energy (RET) -rahakkeen tiedot Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards Virallinen verkkosivusto: https://ret.life/ Valkoinen paperi: https://ret.life/whitepaper-english.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 Osta RET-rahaketta nyt!

Renewable Energy (RET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Renewable Energy (RET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 531.11K $ 531.11K $ 531.11K Kokonaistarjonta: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 20,117.71T $ 20,117.71T $ 20,117.71T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0000000000264 $ 0.0000000000264 $ 0.0000000000264 Lue lisää Renewable Energy (RET) -rahakkeen hinnasta

Renewable Energy (RET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Renewable Energy (RET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RET-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Renewable Energy (RET) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RET-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RET-rahakkeita MEXCistä nyt!

Renewable Energy (RET) -rahakkeen hintahistoria RET -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RET-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RET-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RET-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!