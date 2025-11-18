PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeen tokenomiikka

PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PROJECT RESCUE (RESCUE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:48:15 (UTC+8)
PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 35.46M
$ 35.46M$ 35.46M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 19.45M
$ 19.45M$ 19.45M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1
$ 1$ 1
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423
Nykyinen hinta:
$ 0.1945
$ 0.1945$ 0.1945

PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeen tiedot

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.projectrescue.xyz/
Valkoinen paperi:
https://drive.google.com/file/d/1zWg5OH7brPHixFsUn8HWs7SSNlMg-XUf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CbWvxSLu9PSQLjviwmoQiDyyRZdrVAhvQbu3seYpgRUj

PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PROJECT RESCUE (RESCUE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RESCUE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RESCUE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RESCUE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RESCUE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

