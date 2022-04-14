Renq Finance (RENQ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Renq Finance (RENQ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Renq Finance (RENQ) -rahakkeen tiedot Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service. Virallinen verkkosivusto: https://renq.io/ Valkoinen paperi: https://renq.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2 Osta RENQ-rahaketta nyt!

Renq Finance (RENQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Renq Finance (RENQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03999 $ 0.03999 $ 0.03999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 Nykyinen hinta: $ 0.001349 $ 0.001349 $ 0.001349 Lue lisää Renq Finance (RENQ) -rahakkeen hinnasta

Renq Finance (RENQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Renq Finance (RENQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RENQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RENQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RENQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RENQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

