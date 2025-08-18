Lisätietoja RENQ-rahakkeesta

Renq Finance-logo

Renq Finance – hinta (RENQ)

$0.00143

$0.00143
$0.00143$0.00143
-0.06%1D
USD
Reaaliaikainen Renq Finance (RENQ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:45:29 (UTC+8)

Renq Finance (RENQ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001419
$ 0.001419$ 0.001419
24 h:n matalin
$ 0.001435
$ 0.001435$ 0.001435
24 h:n korkein

$ 0.001419
$ 0.001419$ 0.001419

$ 0.001435
$ 0.001435$ 0.001435

$ 0.10684807043138618
$ 0.10684807043138618$ 0.10684807043138618

$ 0.001070092935137964
$ 0.001070092935137964$ 0.001070092935137964

-0.07%

-0.06%

-2.59%

-2.59%

Renq Finance (RENQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00143. Viimeisen 24 tunnin aikana RENQ on vaihdellut alimmillaan $ 0.001419 ja korkeimmillaan $ 0.001435 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RENQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.10684807043138618, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001070092935137964.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RENQ on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -2.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Renq Finance (RENQ) -rahakkeen markkinatiedot

No.4498

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.59K
$ 25.59K$ 25.59K

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Renq Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 25.59K. RENQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.43M.

Renq Finance (RENQ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Renq Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000086-0.06%
30 päivää$ -0.00037-20.56%
60 päivää$ -0.000679-32.20%
90 päivää$ -0.00315-68.78%
Renq Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RENQ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000086 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Renq Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00037 (-20.56%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Renq Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RENQ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000679 (-32.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Renq Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00315 (-68.78%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Renq Finance (RENQ)?

Tarkista Renq Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Renq Finance (RENQ)

Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service.

Renq Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Renq Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RENQ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Renq Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Renq Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Renq Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Renq Finance (RENQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Renq Finance (RENQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Renq Finance-rahakkeelle.

Tarkista Renq Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Renq Finance (RENQ) -rahakkeen tokenomiikka

Renq Finance (RENQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RENQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Renq Finance (RENQ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Renq Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Renq Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RENQ paikallisiin valuuttoihin

Renq Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Renq Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Renq Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Renq Finance”

Paljonko Renq Finance (RENQ) on arvoltaan tänään?
RENQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00143 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RENQ-USD-parin nykyinen hinta?
RENQ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00143. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Renq Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RENQ markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RENQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RENQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli RENQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RENQ saavutti ATH-hinnaksi 0.10684807043138618 USD.
Mikä oli RENQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RENQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001070092935137964 USD.
Mikä on RENQ-rahakkeen treidausvolyymi?
RENQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 25.59K USD.
Nouseeko RENQ tänä vuonna korkeammalle?
RENQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RENQ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:45:29 (UTC+8)

Renq Finance (RENQ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

