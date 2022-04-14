Rekt (REKTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Rekt (REKTCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Rekt (REKTCOIN) -rahakkeen tiedot The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors. Virallinen verkkosivusto: https://rektcoin.com Block Explorer: https://solscan.io/token/vQoYWru2pbUdcVkUrRH74ktQDJgVjRcDvsoDbUzM5n9 Osta REKTCOIN-rahaketta nyt!

Rekt (REKTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Rekt (REKTCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 238.56M $ 238.56M $ 238.56M Kokonaistarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Kierrossa oleva tarjonta: $ 255.78T $ 255.78T $ 255.78T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 392.37M $ 392.37M $ 392.37M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000155 $ 0.00000155 $ 0.00000155 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000031094735438 $ 0.000000031094735438 $ 0.000000031094735438 Nykyinen hinta: $ 0.00000093269 $ 0.00000093269 $ 0.00000093269 Lue lisää Rekt (REKTCOIN) -rahakkeen hinnasta

Rekt (REKTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Rekt (REKTCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä REKTCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REKTCOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät REKTCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REKTCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REKTCOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Rekt (REKTCOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REKTCOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan REKTCOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Rekt (REKTCOIN) -rahakkeen hintahistoria REKTCOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu REKTCOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

REKTCOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne REKTCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REKTCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso REKTCOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

