REI Network (REI) -rahakkeen tiedot REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. Virallinen verkkosivusto: https://rei.network/ Block Explorer: https://scan.rei.network/ Osta REI-rahaketta nyt!

REI Network (REI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu REI Network (REI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 17.61M $ 17.61M $ 17.61M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.54M $ 18.54M $ 18.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.35798 $ 0.35798 $ 0.35798 Kaikkien aikojen alin: $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 Nykyinen hinta: $ 0.01854 $ 0.01854 $ 0.01854 Lue lisää REI Network (REI) -rahakkeen hinnasta

REI Network (REI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset REI Network (REI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä REI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät REI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

