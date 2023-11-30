Reental (REENTAL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Reental (REENTAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Reental (REENTAL) -rahakkeen tiedot Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets. Virallinen verkkosivusto: https://www.reental.co/en Valkoinen paperi: https://assets-global.website-files.com/64883b1804f368bf8575ed2e/6543cb8842688212d1d702a3_White_Paper_Reental_V_1.0_-_ENG_30.11.2023.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x27Ab6E82F3458eDbC0703DB2756391B899Ce6324 Osta REENTAL-rahaketta nyt!

Reental (REENTAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Reental (REENTAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4168 $ 0.4168 $ 0.4168 Kaikkien aikojen alin: $ 0.18146757949339948 $ 0.18146757949339948 $ 0.18146757949339948 Nykyinen hinta: $ 0.175 $ 0.175 $ 0.175 Lue lisää Reental (REENTAL) -rahakkeen hinnasta

Reental (REENTAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Reental (REENTAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä REENTAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REENTAL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät REENTAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REENTAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REENTAL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Reental (REENTAL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REENTAL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan REENTAL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Reental (REENTAL) -rahakkeen hintahistoria REENTAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu REENTAL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

REENTAL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne REENTAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REENTAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso REENTAL-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!