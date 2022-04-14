RDO (RDO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RDO (RDO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RDO (RDO) -rahakkeen tiedot Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users. Virallinen verkkosivusto: https://www.reddio.com/ Valkoinen paperi: https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334 Osta RDO-rahaketta nyt!

RDO (RDO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RDO (RDO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02277 $ 0.02277 $ 0.02277 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 Nykyinen hinta: $ 0.0006469 $ 0.0006469 $ 0.0006469 Lue lisää RDO (RDO) -rahakkeen hinnasta

RDO (RDO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RDO (RDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RDO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RDO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RDO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RDO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RDO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RDO (RDO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RDO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RDO-rahakkeita MEXCistä nyt!

RDO (RDO) -rahakkeen hintahistoria RDO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RDO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RDO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RDO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RDO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RDO-rahakkeen hintaennuste nyt!

