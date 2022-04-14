Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Redacted Coin (RDAC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tiedot Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3. Virallinen verkkosivusto: https://redactedgroup.io/ Valkoinen paperi: https://redactedgroup.io/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192 Osta RDAC-rahaketta nyt!

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 164.20M $ 164.20M $ 164.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.25M $ 9.25M $ 9.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.15766 $ 0.15766 $ 0.15766 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 Nykyinen hinta: $ 0.009249 $ 0.009249 $ 0.009249 Lue lisää Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen hinnasta

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RDAC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RDAC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RDAC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RDAC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RDAC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RDAC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RDAC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen hintahistoria RDAC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RDAC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RDAC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RDAC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RDAC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RDAC-rahakkeen hintaennuste nyt!

