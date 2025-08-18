Lisätietoja RDAC-rahakkeesta

Redacted Coin

Redacted Coin – hinta (RDAC)

Reaaliaikainen Redacted Coin (RDAC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:44:02 (UTC+8)

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.008747. Viimeisen 24 tunnin aikana RDAC on vaihdellut alimmillaan $ 0.008199 ja korkeimmillaan $ 0.011131 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RDAC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.17728796901477833, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004333003409324463.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RDAC on muuttunut -6.55% viimeisen tunnin aikana, -2.01% 24 tunnin aikana ja +7.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen markkinatiedot

Redacted Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.72M. RDAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 159.67M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.75M.

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Redacted Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00018143-2.01%
30 päivää$ +0.002446+38.81%
60 päivää$ +0.002917+50.03%
90 päivää$ -0.008393-48.97%
Redacted Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RDAC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00018143 (-2.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Redacted Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.002446 (+38.81%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Redacted Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RDAC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002917 (+50.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Redacted Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.008393 (-48.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Redacted Coin (RDAC)?

Tarkista Redacted Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Redacted Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RDAC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Redacted Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Redacted Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Redacted Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Redacted Coin (RDAC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Redacted Coin (RDAC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Redacted Coin-rahakkeelle.

Tarkista Redacted Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tokenomiikka

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RDAC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Redacted Coin (RDAC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Redacted Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Redacted Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RDAC paikallisiin valuuttoihin

Redacted Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Redacted Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Redacted Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Redacted Coin”

Paljonko Redacted Coin (RDAC) on arvoltaan tänään?
RDAC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.008747 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RDAC-USD-parin nykyinen hinta?
RDAC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.008747. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Redacted Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RDAC markkina-arvo on $ 1.40M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RDAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RDAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 159.67M USD.
Mikä oli RDAC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RDAC saavutti ATH-hinnaksi 0.17728796901477833 USD.
Mikä oli RDAC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RDAC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004333003409324463 USD.
Mikä on RDAC-rahakkeen treidausvolyymi?
RDAC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.72M USD.
Nouseeko RDAC tänä vuonna korkeammalle?
RDAC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RDAC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:44:02 (UTC+8)

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

