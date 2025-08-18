Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.008747. Viimeisen 24 tunnin aikana RDAC on vaihdellut alimmillaan $ 0.008199 ja korkeimmillaan $ 0.011131 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RDAC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.17728796901477833, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004333003409324463.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RDAC on muuttunut -6.55% viimeisen tunnin aikana, -2.01% 24 tunnin aikana ja +7.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen markkinatiedot
Redacted Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.72M. RDAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 159.67M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.75M.
Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Redacted Coin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00018143
-2.01%
30 päivää
$ +0.002446
+38.81%
60 päivää
$ +0.002917
+50.03%
90 päivää
$ -0.008393
-48.97%
Redacted Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RDAC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00018143 (-2.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Redacted Coin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.002446 (+38.81%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Redacted Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RDAC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002917 (+50.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Redacted Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.008393 (-48.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Redacted Coin (RDAC)?
Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.
Redacted Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Redacted Coin (RDAC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Redacted Coin (RDAC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Redacted Coin-rahakkeelle.
Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RDAC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
