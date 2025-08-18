Mikä on Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Tarkista RDAC-steikkauksen saatavuus nähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

Lue Redacted Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Redacted Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Redacted Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Redacted Coin (RDAC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Redacted Coin (RDAC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Redacted Coin-rahakkeelle.

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tokenomiikka

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RDAC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Redacted Coin (RDAC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Redacted Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Redacted Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Redacted Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Redacted Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Redacted Coin” Paljonko Redacted Coin (RDAC) on arvoltaan tänään? RDAC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.008747 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on RDAC-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.008747 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo RDAC -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Redacted Coin-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen RDAC markkina-arvo on $ 1.40M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on RDAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? RDAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 159.67M USD . Mikä oli RDAC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? RDAC saavutti ATH-hinnaksi 0.17728796901477833 USD . Mikä oli RDAC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? RDAC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004333003409324463 USD . Mikä on RDAC-rahakkeen treidausvolyymi? RDAC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.72M USD . Nouseeko RDAC tänä vuonna korkeammalle? RDAC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RDAC-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Redacted Coin (RDAC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

