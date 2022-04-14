Rato The Rat (RATO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Rato The Rat (RATO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Rato The Rat (RATO) -rahakkeen tiedot $RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO. Virallinen verkkosivusto: https://www.ratotherat.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf816507e690f5aa4e29d164885eb5fa7a5627860 Osta RATO-rahaketta nyt!

Rato The Rat (RATO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Rato The Rat (RATO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 734.52K $ 734.52K $ 734.52K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00008888 $ 0.00008888 $ 0.00008888 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 Nykyinen hinta: $ 0.000001746 $ 0.000001746 $ 0.000001746 Lue lisää Rato The Rat (RATO) -rahakkeen hinnasta

Rato The Rat (RATO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Rato The Rat (RATO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RATO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RATO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RATO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RATO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RATO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Rato The Rat (RATO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RATO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RATO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Rato The Rat (RATO) -rahakkeen hintahistoria RATO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RATO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RATO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RATO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RATO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RATO-rahakkeen hintaennuste nyt!

