Rarible (RARI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Rarible (RARI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Rarible (RARI) -rahakkeen tiedot Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales. Virallinen verkkosivusto: https://rari.foundation Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf Osta RARI-rahaketta nyt!

Rarible (RARI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Rarible (RARI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.14M $ 19.14M $ 19.14M Kokonaistarjonta: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 19.65M $ 19.65M $ 19.65M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.35M $ 24.35M $ 24.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 49.33 $ 49.33 $ 49.33 Kaikkien aikojen alin: $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 Nykyinen hinta: $ 0.9739 $ 0.9739 $ 0.9739 Lue lisää Rarible (RARI) -rahakkeen hinnasta

Rarible (RARI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Rarible (RARI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RARI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RARI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RARI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RARI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RARI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Rarible (RARI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RARI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RARI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Rarible (RARI) -rahakkeen hintahistoria RARI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RARI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RARI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RARI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RARI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RARI-rahakkeen hintaennuste nyt!

