Rank (RAN) -rahakkeen tiedot Rank is a permissionless, performance-driven marketplace where traders and AI agents operate as autonomous on-chain hedge funds. Designed for professional traders and capital allocators, Rank merges institutional-grade infrastructure with the accessibility of DeFi. Virallinen verkkosivusto: https://rank.trading Valkoinen paperi: https://whitepaper.rank.trading/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x978ab3d5a5c39bcbb2a15f2ad324187dd7cbf952 Osta RAN-rahaketta nyt!

Rank (RAN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Rank (RAN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.005251 $ 0.005251 $ 0.005251 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.001187 $ 0.001187 $ 0.001187 Lue lisää Rank (RAN) -rahakkeen hinnasta

Rank (RAN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Rank (RAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RAN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RAN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RAN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RAN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RAN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Rank (RAN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RAN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RAN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Rank (RAN) -rahakkeen hintahistoria RAN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RAN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RAN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RAN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RAN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RAN-rahakkeen hintaennuste nyt!

