Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Rain Coin (RAINCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen tiedot RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax) Virallinen verkkosivusto: https://raincoin.xyz Valkoinen paperi: https://raincoin.xyz/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292 Osta RAINCOIN-rahaketta nyt!

Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Kokonaistarjonta: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 23.21 $ 23.21 $ 23.21 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 Nykyinen hinta: $ 4.382 $ 4.382 $ 4.382 Lue lisää Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen hinnasta

Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RAINCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RAINCOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RAINCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RAINCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RAINCOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RAINCOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RAINCOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen hintahistoria RAINCOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RAINCOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RAINCOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RAINCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RAINCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RAINCOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!