Rain Coin-logo

Rain Coin – hinta (RAINCOIN)

1RAINCOIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.382
$4.382$4.382
+0.82%1D
USD
Reaaliaikainen Rain Coin (RAINCOIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:42:26 (UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.217
$ 4.217$ 4.217
24 h:n matalin
$ 4.452
$ 4.452$ 4.452
24 h:n korkein

$ 4.217
$ 4.217$ 4.217

$ 4.452
$ 4.452$ 4.452

$ 18.028660604972888
$ 18.028660604972888$ 18.028660604972888

$ 0.000114358726534958
$ 0.000114358726534958$ 0.000114358726534958

+3.48%

+0.82%

-9.90%

-9.90%

Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 4.39. Viimeisen 24 tunnin aikana RAINCOIN on vaihdellut alimmillaan $ 4.217 ja korkeimmillaan $ 4.452 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RAINCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.028660604972888, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000114358726534958.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RAINCOIN on muuttunut +3.48% viimeisen tunnin aikana, +0.82% 24 tunnin aikana ja -9.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen markkinatiedot

No.1468

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

$ 106.76K
$ 106.76K$ 106.76K

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

MATIC

Rain Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.76K. RAINCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.39M.

Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Rain Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.03564+0.82%
30 päivää$ -3.812-46.48%
60 päivää$ +0.69+18.64%
90 päivää$ +0.862+24.43%
Rain Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RAINCOIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03564 (+0.82%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Rain Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -3.812 (-46.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Rain Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RAINCOIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.69 (+18.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Rain Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.862 (+24.43%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Rain Coin (RAINCOIN)?

Tarkista Rain Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Rain Coin (RAINCOIN)

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Rain Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Rain Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RAINCOIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Rain Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Rain Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Rain Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rain Coin (RAINCOIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rain Coin (RAINCOIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rain Coin-rahakkeelle.

Tarkista Rain Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen tokenomiikka

Rain Coin (RAINCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RAINCOIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Rain Coin (RAINCOIN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Rain Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Rain Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RAINCOIN paikallisiin valuuttoihin

1 Rain Coin(RAINCOIN) - VND
115,522.85
1 Rain Coin(RAINCOIN) - AUD
A$6.8045
1 Rain Coin(RAINCOIN) - GBP
3.2486
1 Rain Coin(RAINCOIN) - EUR
3.7754
1 Rain Coin(RAINCOIN) - USD
$4.39
1 Rain Coin(RAINCOIN) - MYR
RM18.5258
1 Rain Coin(RAINCOIN) - TRY
180.0339
1 Rain Coin(RAINCOIN) - JPY
¥649.72
1 Rain Coin(RAINCOIN) - ARS
ARS$5,768.7234
1 Rain Coin(RAINCOIN) - RUB
353.7462
1 Rain Coin(RAINCOIN) - INR
383.2031
1 Rain Coin(RAINCOIN) - IDR
Rp71,967.2016
1 Rain Coin(RAINCOIN) - KRW
6,139.854
1 Rain Coin(RAINCOIN) - PHP
251.0641
1 Rain Coin(RAINCOIN) - EGP
￡E.212.8711
1 Rain Coin(RAINCOIN) - BRL
R$23.9694
1 Rain Coin(RAINCOIN) - CAD
C$6.1021
1 Rain Coin(RAINCOIN) - BDT
533.9118
1 Rain Coin(RAINCOIN) - NGN
6,753.8394
1 Rain Coin(RAINCOIN) - COP
$17,701.5775
1 Rain Coin(RAINCOIN) - ZAR
R.77.7469
1 Rain Coin(RAINCOIN) - UAH
180.7802
1 Rain Coin(RAINCOIN) - VES
Bs601.43
1 Rain Coin(RAINCOIN) - CLP
$4,258.3
1 Rain Coin(RAINCOIN) - PKR
Rs1,242.1944
1 Rain Coin(RAINCOIN) - KZT
2,358.9226
1 Rain Coin(RAINCOIN) - THB
฿143.3335
1 Rain Coin(RAINCOIN) - TWD
NT$134.0267
1 Rain Coin(RAINCOIN) - AED
د.إ16.1113
1 Rain Coin(RAINCOIN) - CHF
Fr3.512
1 Rain Coin(RAINCOIN) - HKD
HK$34.2859
1 Rain Coin(RAINCOIN) - AMD
֏1,683.2577
1 Rain Coin(RAINCOIN) - MAD
.د.م39.5978
1 Rain Coin(RAINCOIN) - MXN
$82.3125
1 Rain Coin(RAINCOIN) - SAR
ريال16.4625
1 Rain Coin(RAINCOIN) - PLN
16.0674
1 Rain Coin(RAINCOIN) - RON
лв19.0965
1 Rain Coin(RAINCOIN) - SEK
kr42.1879
1 Rain Coin(RAINCOIN) - BGN
лв7.3752
1 Rain Coin(RAINCOIN) - HUF
Ft1,498.7899
1 Rain Coin(RAINCOIN) - CZK
92.8924
1 Rain Coin(RAINCOIN) - KWD
د.ك1.33895
1 Rain Coin(RAINCOIN) - ILS
14.926
1 Rain Coin(RAINCOIN) - AOA
Kz4,016.4549
1 Rain Coin(RAINCOIN) - BHD
.د.ب1.65503
1 Rain Coin(RAINCOIN) - BMD
$4.39
1 Rain Coin(RAINCOIN) - DKK
kr28.1838
1 Rain Coin(RAINCOIN) - HNL
L115.2814
1 Rain Coin(RAINCOIN) - MUR
200.7547
1 Rain Coin(RAINCOIN) - NAD
$77.703
1 Rain Coin(RAINCOIN) - NOK
kr44.6902
1 Rain Coin(RAINCOIN) - NZD
$7.5069
1 Rain Coin(RAINCOIN) - PAB
B/.4.39
1 Rain Coin(RAINCOIN) - PGK
K18.3941
1 Rain Coin(RAINCOIN) - QAR
ر.ق15.9796
1 Rain Coin(RAINCOIN) - RSD
дин.442.8193

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rain Coin”

Paljonko Rain Coin (RAINCOIN) on arvoltaan tänään?
RAINCOIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.39 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RAINCOIN-USD-parin nykyinen hinta?
RAINCOIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.39. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rain Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RAINCOIN markkina-arvo on $ 4.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RAINCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RAINCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli RAINCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RAINCOIN saavutti ATH-hinnaksi 18.028660604972888 USD.
Mikä oli RAINCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RAINCOIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000114358726534958 USD.
Mikä on RAINCOIN-rahakkeen treidausvolyymi?
RAINCOIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.76K USD.
Nouseeko RAINCOIN tänä vuonna korkeammalle?
RAINCOIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RAINCOIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:42:26 (UTC+8)

