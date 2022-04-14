Reploy (RAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Reploy (RAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Reploy (RAI) -rahakkeen tiedot Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before. Virallinen verkkosivusto: https://www.reploy.ai/ Valkoinen paperi: https://www.reploy.ai/docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc575BD129848Ce06A460A19466c30E1D0328F52C Osta RAI-rahaketta nyt!

Reploy (RAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Reploy (RAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.69M $ 4.69M $ 4.69M Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.69M $ 4.69M $ 4.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 14 $ 14 $ 14 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 Nykyinen hinta: $ 0.4688 $ 0.4688 $ 0.4688 Lue lisää Reploy (RAI) -rahakkeen hinnasta

Reploy (RAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Reploy (RAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Reploy (RAI) -rahakkeen hintahistoria RAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

