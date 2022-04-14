Rabi (RABI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Rabi (RABI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Rabi (RABI) -rahakkeen tiedot The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. Virallinen verkkosivusto: https://rabi.foundation/ Valkoinen paperi: https://rabi.foundation/download/rabifoundation_whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3d90db6cc52e95679fb431e88b1830ba18e41889 Osta RABI-rahaketta nyt!

Rabi (RABI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Rabi (RABI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 261.70K $ 261.70K $ 261.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.61503 $ 0.61503 $ 0.61503 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000254746982745948 $ 0.000254746982745948 $ 0.000254746982745948 Nykyinen hinta: $ 0.0002617 $ 0.0002617 $ 0.0002617 Lue lisää Rabi (RABI) -rahakkeen hinnasta

Rabi (RABI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Rabi (RABI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RABI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RABI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RABI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RABI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Rabi (RABI) -rahakkeen hintahistoria RABI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RABI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RABI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RABI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RABI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RABI-rahakkeen hintaennuste nyt!

