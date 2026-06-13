Quq – hinta (QUQ)
Reaaliaikainen Quq (QUQ) -hinta on tänään $ 0,00301752, ja se on muuttunut 5,55 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen QUQ-USD-muuntokurssi on $ 0,00301752 per QUQ.
Quq on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 3.016.825, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 1,00B QUQ. Viimeisen 24 tunnin aikana QUQ-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0,00299592 (alin) ja $ 0,00323596 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0,00873474, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0,00000289.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, QUQ liikkui +0,06% viimeisen tunnin aikana ja +6,86% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 409,04M.
Quq-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3,02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 409,04M. QUQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3,02M.
+0,06%
-5,54%
+6,86%
+6,86%
Tämän päivän aikana Quq – USD -hinta muuttui $ -0,000177186433345979.
Viimeisten 30 päivän aikana Quq – USD -hinnan muutos oli $ +0,0003788037.
Viimeisten 60 päivän aikana Quq – USD -hinnan muutos oli $ +0,0010459855.
Viimeisten 90 päivän aikana Quq – USD -hinnan muutos oli $ +0,0010772220111730059.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0,000177186433345979
|-5,54%
|30 päivää
|$ +0,0003788037
|+12,55%
|60 päivää
|$ +0,0010459855
|+34,66%
|90 päivää
|$ +0,0010772220111730059
|+55,52%
Vuonna 2040 Quq-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0,00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
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