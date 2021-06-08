Quickswap (QUICK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Quickswap (QUICK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Quickswap (QUICK) -rahakkeen tiedot QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. Virallinen verkkosivusto: https://quickswap.exchange/ Valkoinen paperi: https://docs.quickswap.exchange/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 Osta QUICK-rahaketta nyt!

Quickswap (QUICK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Quickswap (QUICK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.03M $ 18.03M $ 18.03M Kokonaistarjonta: $ 947.53M $ 947.53M $ 947.53M Kierrossa oleva tarjonta: $ 741.47M $ 741.47M $ 741.47M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.31M $ 24.31M $ 24.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Kaikkien aikojen alin: $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 Nykyinen hinta: $ 0.02431 $ 0.02431 $ 0.02431 Lue lisää Quickswap (QUICK) -rahakkeen hinnasta

Quickswap (QUICK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Quickswap (QUICK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä QUICK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QUICK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät QUICK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QUICK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka QUICK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Quickswap (QUICK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita QUICK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan QUICK-rahakkeita MEXCistä nyt!

Quickswap (QUICK) -rahakkeen hintahistoria QUICK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu QUICK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

QUICK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne QUICK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QUICK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso QUICK-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!