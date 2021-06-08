Quickswap (QUICK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02322. Viimeisen 24 tunnin aikana QUICK on vaihdellut alimmillaan $ 0.02312 ja korkeimmillaan $ 0.0243 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QUICK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2250459349499163, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.017408148679471012.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QUICK on muuttunut -0.35% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -0.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Quickswap (QUICK) -rahakkeen markkinatiedot
Quickswap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 171.72K. QUICK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 741.95M ja sen kokonaistarjonta on 947607921.668241. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.22M.
Quickswap (QUICK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Quickswap-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000886
-0.38%
30 päivää
$ -0.00194
-7.72%
60 päivää
$ +0.00104
+4.68%
90 päivää
$ +0.00038
+1.66%
Quickswap-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään QUICK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000886 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Quickswap 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00194 (-7.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Quickswap-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, QUICK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00104 (+4.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Quickswap-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00038 (+1.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.
Quickswap on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Quickswap-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista QUICK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Quickswap-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Quickswap-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Quickswap-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Quickswap (QUICK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Quickswap (QUICK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Quickswap-rahakkeelle.
Quickswap (QUICK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QUICK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.