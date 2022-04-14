RichQUACK (QUACK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RichQUACK (QUACK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RichQUACK (QUACK) -rahakkeen tiedot QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Virallinen verkkosivusto: https://www.richquack.com Valkoinen paperi: https://www.richquack.com/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C Osta QUACK-rahaketta nyt!

RichQUACK (QUACK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RichQUACK (QUACK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.53M $ 14.53M $ 14.53M Kokonaistarjonta: $ 46,775.86T $ 46,775.86T $ 46,775.86T Kierrossa oleva tarjonta: $ 44,085.96T $ 44,085.96T $ 44,085.96T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.41M $ 15.41M $ 15.41M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000009 $ 0.000000009 $ 0.000000009 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0000000003295 $ 0.0000000003295 $ 0.0000000003295 Lue lisää RichQUACK (QUACK) -rahakkeen hinnasta

RichQUACK (QUACK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RichQUACK (QUACK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä QUACK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QUACK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät QUACK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QUACK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka QUACK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RichQUACK (QUACK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita QUACK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan QUACK-rahakkeita MEXCistä nyt!

RichQUACK (QUACK) -rahakkeen hintahistoria QUACK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu QUACK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

QUACK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne QUACK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QUACK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso QUACK-rahakkeen hintaennuste nyt!

