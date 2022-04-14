RichQUACK (QUACK) -rahakkeen tokenomiikka

RichQUACK (QUACK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu RichQUACK (QUACK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
RichQUACK (QUACK) -rahakkeen tiedot

QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.richquack.com
Valkoinen paperi:
https://www.richquack.com/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C

RichQUACK (QUACK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu RichQUACK (QUACK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 14.53M
Kokonaistarjonta:
$ 46,775.86T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 44,085.96T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 15.41M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.000000009
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.0000000003295
RichQUACK (QUACK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

RichQUACK (QUACK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä QUACK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QUACK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät QUACK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QUACK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka QUACK-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään RichQUACK (QUACK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita QUACK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

RichQUACK (QUACK) -rahakkeen hintahistoria

QUACK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

QUACK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne QUACK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QUACK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.