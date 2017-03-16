Qtum (QTUM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Qtum (QTUM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Qtum (QTUM) -rahakkeen tiedot Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances. Virallinen verkkosivusto: https://qtum.org/ Valkoinen paperi: https://qtumorg.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/Qtum_New_Whitepaper_en.pdf Block Explorer: https://qtum.info/ Osta QTUM-rahaketta nyt!

Qtum (QTUM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Qtum (QTUM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 259.05M $ 259.05M $ 259.05M Kokonaistarjonta: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Kierrossa oleva tarjonta: $ 105.78M $ 105.78M $ 105.78M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 264.06M $ 264.06M $ 264.06M Kaikkien aikojen korkein: $ 35.329 $ 35.329 $ 35.329 Kaikkien aikojen alin: $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 Nykyinen hinta: $ 2.449 $ 2.449 $ 2.449 Lue lisää Qtum (QTUM) -rahakkeen hinnasta

Qtum (QTUM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Qtum (QTUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä QTUM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QTUM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät QTUM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QTUM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

