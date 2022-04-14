Q Protocol (QGOV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Q Protocol (QGOV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Q Protocol (QGOV) -rahakkeen tiedot QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics. Virallinen verkkosivusto: https://q.org/ Valkoinen paperi: https://q.org/files/Q_Whitepaper_v1.0.pdf Block Explorer: https://explorer.q.org Osta QGOV-rahaketta nyt!

Q Protocol (QGOV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Q Protocol (QGOV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Kokonaistarjonta: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Kierrossa oleva tarjonta: $ 266.33M $ 266.33M $ 266.33M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004557884422494434 $ 0.004557884422494434 $ 0.004557884422494434 Nykyinen hinta: $ 0.00567 $ 0.00567 $ 0.00567 Lue lisää Q Protocol (QGOV) -rahakkeen hinnasta

Q Protocol (QGOV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Q Protocol (QGOV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä QGOV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QGOV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät QGOV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QGOV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Q Protocol (QGOV) -rahakkeen hintahistoria QGOV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu QGOV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

QGOV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne QGOV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QGOV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso QGOV-rahakkeen hintaennuste nyt!

