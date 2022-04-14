Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pixer Eternity (PXT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen tiedot Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Virallinen verkkosivusto: https://pixer.club/ Valkoinen paperi: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d Osta PXT-rahaketta nyt!

Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.12B $ 3.12B $ 3.12B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.34M $ 13.34M $ 13.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.4058 $ 1.4058 $ 1.4058 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 Nykyinen hinta: $ 0.001334 $ 0.001334 $ 0.001334 Lue lisää Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen hinnasta

Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PXT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PXT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PXT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PXT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PXT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PXT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PXT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen hintahistoria PXT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PXT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PXT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PXT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PXT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PXT-rahakkeen hintaennuste nyt!

