Pixer Eternity-logo

Pixer Eternity – hinta (PXT)

1PXT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001498
$0.001498$0.001498
-2.02%1D
USD
Reaaliaikainen Pixer Eternity (PXT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:41:41 (UTC+8)

Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001498
$ 0.001498$ 0.001498
24 h:n matalin
$ 0.001564
$ 0.001564$ 0.001564
24 h:n korkein

$ 0.001498
$ 0.001498$ 0.001498

$ 0.001564
$ 0.001564$ 0.001564

$ 3.454607885639246
$ 3.454607885639246$ 3.454607885639246

$ 0.001100784672810677
$ 0.001100784672810677$ 0.001100784672810677

0.00%

-2.02%

-18.90%

-18.90%

Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001498. Viimeisen 24 tunnin aikana PXT on vaihdellut alimmillaan $ 0.001498 ja korkeimmillaan $ 0.001564 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.454607885639246, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001100784672810677.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PXT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.02% 24 tunnin aikana ja -18.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1435

$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M

$ 101.51K
$ 101.51K$ 101.51K

$ 14.98M
$ 14.98M$ 14.98M

3.12B
3.12B 3.12B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

31.23%

BSC

Pixer Eternity-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 101.51K. PXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.12B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.98M.

Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pixer Eternity-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00003088-2.02%
30 päivää$ -0.000882-37.06%
60 päivää$ -0.001092-42.17%
90 päivää$ -0.004122-73.35%
Pixer Eternity-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PXT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00003088 (-2.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pixer Eternity 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000882 (-37.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pixer Eternity-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PXT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001092 (-42.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pixer Eternity-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.004122 (-73.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pixer Eternity (PXT)?

Tarkista Pixer Eternity-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pixer Eternity (PXT)

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Pixer Eternity on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pixer Eternity-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PXT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pixer Eternity-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pixer Eternity-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pixer Eternity-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pixer Eternity (PXT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pixer Eternity (PXT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pixer Eternity-rahakkeelle.

Tarkista Pixer Eternity-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen tokenomiikka

Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PXT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pixer Eternity (PXT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pixer Eternity:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pixer Eternity MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PXT paikallisiin valuuttoihin

Pixer Eternity-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pixer Eternity toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Pixer Eternity-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pixer Eternity”

Paljonko Pixer Eternity (PXT) on arvoltaan tänään?
PXT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001498 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PXT-USD-parin nykyinen hinta?
PXT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001498. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pixer Eternity-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PXT markkina-arvo on $ 4.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.12B USD.
Mikä oli PXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PXT saavutti ATH-hinnaksi 3.454607885639246 USD.
Mikä oli PXT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PXT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001100784672810677 USD.
Mikä on PXT-rahakkeen treidausvolyymi?
PXT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 101.51K USD.
Nouseeko PXT tänä vuonna korkeammalle?
PXT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PXT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:41:41 (UTC+8)

Pixer Eternity (PXT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

