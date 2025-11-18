I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen tokenomiikka

I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu I love puppies (PUPPIES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:46:39 (UTC+8)
I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 42.07T
$ 42.07T$ 42.07T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 10.34M
$ 10.34M$ 10.34M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0000046607
$ 0.0000046607$ 0.0000046607
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000001766024703
$ 0.000000001766024703$ 0.000000001766024703
Nykyinen hinta:
$ 0.0000002458
$ 0.0000002458$ 0.0000002458

I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen tiedot

I Love Puppies – Elon Musk

Virallinen verkkosivusto:
https://www.ilovepuppies.cc/
Valkoinen paperi:
https://pdfhost.io/v/c2ZRCtXp5_puppies_white_paper
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xcf91b70017eabde82c9671e30e5502d312ea6eb2

I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PUPPIES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUPPIES-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PUPPIES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUPPIES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PUPPIES-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PUPPIES-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen hintahistoria

PUPPIES -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PUPPIES-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PUPPIES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PUPPIES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö