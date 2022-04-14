PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PUNDIAI (PUNDIAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen tiedot Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. Virallinen verkkosivusto: https://pundi.ai/ Valkoinen paperi: https://pundi.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef Osta PUNDIAI-rahaketta nyt!

PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 27.77M $ 27.77M $ 27.77M Kokonaistarjonta: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 74.49M $ 74.49M $ 74.49M Kaikkien aikojen korkein: $ 53.947 $ 53.947 $ 53.947 Kaikkien aikojen alin: $ 3.6911663557539844 $ 3.6911663557539844 $ 3.6911663557539844 Nykyinen hinta: $ 3.9352 $ 3.9352 $ 3.9352 Lue lisää PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen hinnasta

PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PUNDIAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUNDIAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PUNDIAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUNDIAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PUNDIAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PUNDIAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PUNDIAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen hintahistoria PUNDIAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PUNDIAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PUNDIAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PUNDIAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PUNDIAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PUNDIAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

