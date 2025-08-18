Lisätietoja PUNDIAI-rahakkeesta

PUNDIAI-logo

PUNDIAI – hinta (PUNDIAI)

1PUNDIAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.9868
$3.9868
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen PUNDIAI (PUNDIAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:41:35 (UTC+8)

PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.8412
$ 3.8412
24 h:n matalin
$ 4.1812
$ 4.1812
24 h:n korkein

$ 3.8412
$ 3.8412

$ 4.1812
$ 4.1812

$ 18.389348329635098
$ 18.389348329635098

$ 3.6911663557539844
$ 3.6911663557539844

0.00%

0.00%

-14.25%

-14.25%

PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.9868. Viimeisen 24 tunnin aikana PUNDIAI on vaihdellut alimmillaan $ 3.8412 ja korkeimmillaan $ 4.1812 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUNDIAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.389348329635098, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.6911663557539844.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUNDIAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -14.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.764

$ 28.14M
$ 28.14M

$ 955.28
$ 955.28

$ 75.47M
$ 75.47M

7.06M
7.06M

18,930,226
18,930,226

8,312,980
8,312,980

37.28%

FXEVM

PUNDIAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 955.28. PUNDIAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.06M ja sen kokonaistarjonta on 8312980. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 75.47M.

PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PUNDIAI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -1.2379-23.70%
60 päivää$ -2.6297-39.75%
90 päivää$ -8.0584-66.91%
PUNDIAI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PUNDIAI-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PUNDIAI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.2379 (-23.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PUNDIAI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PUNDIAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -2.6297 (-39.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PUNDIAI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -8.0584 (-66.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PUNDIAI (PUNDIAI)?

Tarkista PUNDIAI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

PUNDIAI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PUNDIAI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PUNDIAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PUNDIAI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PUNDIAI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PUNDIAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PUNDIAI (PUNDIAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PUNDIAI (PUNDIAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PUNDIAI-rahakkeelle.

Tarkista PUNDIAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen tokenomiikka

PUNDIAI (PUNDIAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUNDIAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PUNDIAI (PUNDIAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PUNDIAI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PUNDIAI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PUNDIAI paikallisiin valuuttoihin

1 PUNDIAI(PUNDIAI) - VND
104,912.642
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - AUD
A$6.17954
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - GBP
2.950232
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - EUR
3.428648
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - USD
$3.9868
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - MYR
RM16.824296
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - TRY
163.179724
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - JPY
¥590.0464
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - ARS
ARS$5,231.997244
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - RUB
321.256344
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - INR
348.127376
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - IDR
Rp65,357.366592
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - KRW
5,583.752608
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - PHP
227.885488
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - EGP
￡E.193.319932
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - BRL
R$21.807796
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - CAD
C$5.501784
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - BDT
484.874616
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - NGN
6,124.083612
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - COP
$16,075.7743
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - ZAR
R.70.685964
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - UAH
164.176424
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - VES
Bs546.1916
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - CLP
$3,867.196
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - PKR
Rs1,123.958656
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - KZT
2,142.267112
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - THB
฿130.208888
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - TWD
NT$121.557532
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - AED
د.إ14.631556
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - CHF
Fr3.18944
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - HKD
HK$31.136908
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - AMD
֏1,525.74836
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - MAD
.د.م35.921068
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - MXN
$74.792368
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - SAR
ريال14.9505
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - PLN
14.591688
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - RON
лв17.34258
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - SEK
kr38.353016
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - BGN
лв6.697824
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - HUF
Ft1,360.654972
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - CZK
84.32082
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - KWD
د.ك1.215974
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - ILS
13.594988
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - AOA
Kz3,654.261012
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - BHD
.د.ب1.5030236
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - BMD
$3.9868
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - DKK
kr25.595256
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - HNL
L104.812972
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - MUR
182.316364
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - NAD
$70.446756
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - NOK
kr40.585624
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - NZD
$6.817428
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - PAB
B/.3.9868
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - PGK
K16.505352
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - QAR
ر.ق14.511952
1 PUNDIAI(PUNDIAI) - RSD
дин.402.228252

PUNDIAI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PUNDIAI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen PUNDIAI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PUNDIAI”

Paljonko PUNDIAI (PUNDIAI) on arvoltaan tänään?
PUNDIAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.9868 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUNDIAI-USD-parin nykyinen hinta?
PUNDIAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.9868. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PUNDIAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUNDIAI markkina-arvo on $ 28.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUNDIAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUNDIAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.06M USD.
Mikä oli PUNDIAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUNDIAI saavutti ATH-hinnaksi 18.389348329635098 USD.
Mikä oli PUNDIAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUNDIAI-rahakkeen ATL-hinta oli 3.6911663557539844 USD.
Mikä on PUNDIAI-rahakkeen treidausvolyymi?
PUNDIAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 955.28 USD.
Nouseeko PUNDIAI tänä vuonna korkeammalle?
PUNDIAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUNDIAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:41:35 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

