PUMLx (PUMLX) -rahakkeen tiedot PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities. Virallinen verkkosivusto: https://puml.io Valkoinen paperi: https://whitepaper.puml.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73 Osta PUMLX-rahaketta nyt!

PUMLx (PUMLX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PUMLx (PUMLX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 67.34K $ 67.34K $ 67.34K Kokonaistarjonta: $ 495.14M $ 495.14M $ 495.14M Kierrossa oleva tarjonta: $ 129.25M $ 129.25M $ 129.25M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 257.97K $ 257.97K $ 257.97K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02043 $ 0.02043 $ 0.02043 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 Nykyinen hinta: $ 0.000521 $ 0.000521 $ 0.000521 Lue lisää PUMLx (PUMLX) -rahakkeen hinnasta

PUMLx (PUMLX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PUMLx (PUMLX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PUMLX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUMLX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PUMLX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUMLX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

