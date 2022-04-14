pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu pSTAKE Finance (PSTAKE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen tiedot pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). Virallinen verkkosivusto: https://pstake.finance Valkoinen paperi: https://docs.pstake.finance Block Explorer: https://www.mintscan.io/persistence Osta PSTAKE-rahaketta nyt!

Markkina-arvo: $ 16.21M
Kokonaistarjonta: $ 500.00M
Kierrossa oleva tarjonta: $ 439.65M
FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.44M
Kaikkien aikojen korkein: $ 2.0004
Kaikkien aikojen alin: $ 0.00862981543543736
Nykyinen hinta: $ 0.036871

pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PSTAKE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PSTAKE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PSTAKE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PSTAKE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

