pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.030711. Viimeisen 24 tunnin aikana PSTAKE on vaihdellut alimmillaan $ 0.030219 ja korkeimmillaan $ 0.032858 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PSTAKE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2477214231597014, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00862981543543736.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PSTAKE on muuttunut +0.85% viimeisen tunnin aikana, -0.76% 24 tunnin aikana ja -15.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen markkinatiedot
No.1033
$ 13.50M
$ 13.50M$ 13.50M
$ 75.42K
$ 75.42K$ 75.42K
$ 15.36M
$ 15.36M$ 15.36M
439.65M
439.65M 439.65M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
87.93%
ETH
pSTAKE Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.50M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 75.42K. PSTAKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 439.65M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.36M.
pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).
pSTAKE Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon pSTAKE Finance (PSTAKE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko pSTAKE Finance (PSTAKE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita pSTAKE Finance-rahakkeelle.
pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PSTAKE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
pSTAKE Finance (PSTAKE) -ostamisen perusteet
