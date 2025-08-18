Mikä on pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton pSTAKE Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”pSTAKE Finance” Paljonko pSTAKE Finance (PSTAKE) on arvoltaan tänään? PSTAKE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.030711 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on PSTAKE-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.030711 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo PSTAKE -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on pSTAKE Finance-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen PSTAKE markkina-arvo on $ 13.50M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on PSTAKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? PSTAKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 439.65M USD . Mikä oli PSTAKE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? PSTAKE saavutti ATH-hinnaksi 1.2477214231597014 USD . Mikä oli PSTAKE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? PSTAKE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00862981543543736 USD . Mikä on PSTAKE-rahakkeen treidausvolyymi? PSTAKE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 75.42K USD . Nouseeko PSTAKE tänä vuonna korkeammalle? PSTAKE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PSTAKE-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

