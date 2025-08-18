Lisätietoja PSTAKE-rahakkeesta

pSTAKE Finance-logo

pSTAKE Finance – hinta (PSTAKE)

1PSTAKE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.030711
-0.76%1D
USD
Reaaliaikainen pSTAKE Finance (PSTAKE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:30:08 (UTC+8)

pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.030219
24 h:n matalin
$ 0.032858
24 h:n korkein

$ 0.030219
$ 0.032858
$ 1.2477214231597014
$ 0.00862981543543736
+0.85%

-0.76%

-15.03%

-15.03%

pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.030711. Viimeisen 24 tunnin aikana PSTAKE on vaihdellut alimmillaan $ 0.030219 ja korkeimmillaan $ 0.032858 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PSTAKE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2477214231597014, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00862981543543736.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PSTAKE on muuttunut +0.85% viimeisen tunnin aikana, -0.76% 24 tunnin aikana ja -15.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen markkinatiedot

No.1033

$ 13.50M
$ 75.42K
$ 15.36M
439.65M
500,000,000
500,000,000
87.93%

ETH

pSTAKE Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.50M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 75.42K. PSTAKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 439.65M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.36M.

pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän pSTAKE Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00023519-0.76%
30 päivää$ -0.00823-21.14%
60 päivää$ -0.004987-13.97%
90 päivää$ -0.028817-48.41%
pSTAKE Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PSTAKE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00023519 (-0.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

pSTAKE Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00823 (-21.14%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

pSTAKE Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PSTAKE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004987 (-13.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

pSTAKE Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.028817 (-48.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle pSTAKE Finance (PSTAKE)?

Tarkista pSTAKE Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja pSTAKE Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PSTAKE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue pSTAKE Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään pSTAKE Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

pSTAKE Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon pSTAKE Finance (PSTAKE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko pSTAKE Finance (PSTAKE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita pSTAKE Finance-rahakkeelle.

Tarkista pSTAKE Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen tokenomiikka

pSTAKE Finance (PSTAKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PSTAKE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

pSTAKE Finance (PSTAKE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa pSTAKE Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa pSTAKE Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

pSTAKE Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton pSTAKE Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen pSTAKE Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”pSTAKE Finance”

Paljonko pSTAKE Finance (PSTAKE) on arvoltaan tänään?
PSTAKE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.030711 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PSTAKE-USD-parin nykyinen hinta?
PSTAKE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.030711. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on pSTAKE Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PSTAKE markkina-arvo on $ 13.50M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PSTAKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PSTAKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 439.65M USD.
Mikä oli PSTAKE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PSTAKE saavutti ATH-hinnaksi 1.2477214231597014 USD.
Mikä oli PSTAKE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PSTAKE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00862981543543736 USD.
Mikä on PSTAKE-rahakkeen treidausvolyymi?
PSTAKE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 75.42K USD.
Nouseeko PSTAKE tänä vuonna korkeammalle?
PSTAKE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PSTAKE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:30:08 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

