ParaSwap (PSP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ParaSwap (PSP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

ParaSwap (PSP) -rahakkeen tiedot

ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

Virallinen verkkosivusto:
https://paraswap.xyz/
Valkoinen paperi:
https://developers.paraswap.network/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5

ParaSwap (PSP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ParaSwap (PSP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 19.75M
$ 19.75M$ 19.75M
Kokonaistarjonta:
$ 1.80B
$ 1.80B$ 1.80B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 744.98M
$ 744.98M$ 744.98M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 53.03M
$ 53.03M$ 53.03M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.8
$ 1.8$ 1.8
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0126518647049269
$ 0.0126518647049269$ 0.0126518647049269
Nykyinen hinta:
$ 0.026514
$ 0.026514$ 0.026514

ParaSwap (PSP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ParaSwap (PSP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PSP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PSP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PSP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PSP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PSP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään ParaSwap (PSP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PSP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

ParaSwap (PSP) -rahakkeen hintahistoria

PSP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PSP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PSP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PSP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.