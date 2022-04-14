ParaSwap (PSP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ParaSwap (PSP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ParaSwap (PSP) -rahakkeen tiedot ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain. Virallinen verkkosivusto: https://paraswap.xyz/ Valkoinen paperi: https://developers.paraswap.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5 Osta PSP-rahaketta nyt!

ParaSwap (PSP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ParaSwap (PSP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.75M $ 19.75M $ 19.75M Kokonaistarjonta: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Kierrossa oleva tarjonta: $ 744.98M $ 744.98M $ 744.98M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 53.03M $ 53.03M $ 53.03M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 Nykyinen hinta: $ 0.026514 $ 0.026514 $ 0.026514 Lue lisää ParaSwap (PSP) -rahakkeen hinnasta

ParaSwap (PSP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ParaSwap (PSP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PSP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PSP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PSP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PSP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ParaSwap (PSP) -rahakkeen hintahistoria PSP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PSP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

