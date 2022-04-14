Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Prisma Finance (PRISMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tiedot Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. Virallinen verkkosivusto: https://prismafinance.com/ Valkoinen paperi: https://docs.prismafinance.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C Osta PRISMA-rahaketta nyt!

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 Kaikkien aikojen alin: $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 Nykyinen hinta: $ 0.04061 $ 0.04061 $ 0.04061 Lue lisää Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen hinnasta

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PRISMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PRISMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PRISMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PRISMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

