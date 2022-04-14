Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tokenomiikka

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Prisma Finance (PRISMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tiedot

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Virallinen verkkosivusto:
https://prismafinance.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.prismafinance.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 12.18M
$ 12.18M$ 12.18M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.136
$ 2.136$ 2.136
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.017539074103003743
$ 0.017539074103003743$ 0.017539074103003743
Nykyinen hinta:
$ 0.04061
$ 0.04061$ 0.04061

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PRISMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PRISMA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PRISMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PRISMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.