Lisätietoja PRISMA-rahakkeesta

PRISMA-rahakkeen hintatiedot

PRISMA-rahakkeen valkoinen paperi

PRISMA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PRISMA-rahakkeen tokenomiikka

PRISMA-rahakkeen hintaennuste

PRISMA-rahakkeen historia

PRISMA-osto-opas

PRISMA/fiat-valuuttamuunnin

PRISMA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Prisma Finance-logo

Prisma Finance – hinta (PRISMA)

1PRISMA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03657
$0.03657$0.03657
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Prisma Finance (PRISMA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:40:07 (UTC+8)

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03655
$ 0.03655$ 0.03655
24 h:n matalin
$ 0.03971
$ 0.03971$ 0.03971
24 h:n korkein

$ 0.03655
$ 0.03655$ 0.03655

$ 0.03971
$ 0.03971$ 0.03971

$ 4.656413048087342
$ 4.656413048087342$ 4.656413048087342

$ 0.017539074103003743
$ 0.017539074103003743$ 0.017539074103003743

0.00%

0.00%

-16.89%

-16.89%

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03657. Viimeisen 24 tunnin aikana PRISMA on vaihdellut alimmillaan $ 0.03655 ja korkeimmillaan $ 0.03971 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PRISMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.656413048087342, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.017539074103003743.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PRISMA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -16.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen markkinatiedot

No.7560

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 30.33
$ 30.33$ 30.33

$ 10.97M
$ 10.97M$ 10.97M

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

0.00%

ETH

Prisma Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 30.33. PRISMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 300000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.97M.

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Prisma Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00627-14.64%
60 päivää$ -0.011-23.13%
90 päivää$ -0.01647-31.06%
Prisma Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PRISMA-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Prisma Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00627 (-14.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Prisma Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PRISMA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.011 (-23.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Prisma Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01647 (-31.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Prisma Finance (PRISMA)?

Tarkista Prisma Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Prisma Finance (PRISMA)

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Prisma Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Prisma Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PRISMA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Prisma Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Prisma Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Prisma Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Prisma Finance (PRISMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Prisma Finance (PRISMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Prisma Finance-rahakkeelle.

Tarkista Prisma Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tokenomiikka

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PRISMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Prisma Finance (PRISMA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Prisma Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Prisma Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PRISMA paikallisiin valuuttoihin

1 Prisma Finance(PRISMA) - VND
962.33955
1 Prisma Finance(PRISMA) - AUD
A$0.0566835
1 Prisma Finance(PRISMA) - GBP
0.0270618
1 Prisma Finance(PRISMA) - EUR
0.0314502
1 Prisma Finance(PRISMA) - USD
$0.03657
1 Prisma Finance(PRISMA) - MYR
RM0.1543254
1 Prisma Finance(PRISMA) - TRY
1.4968101
1 Prisma Finance(PRISMA) - JPY
¥5.41236
1 Prisma Finance(PRISMA) - ARS
ARS$47.9919081
1 Prisma Finance(PRISMA) - RUB
2.9468106
1 Prisma Finance(PRISMA) - INR
3.1932924
1 Prisma Finance(PRISMA) - IDR
Rp599.5081008
1 Prisma Finance(PRISMA) - KRW
51.2184792
1 Prisma Finance(PRISMA) - PHP
2.0903412
1 Prisma Finance(PRISMA) - EGP
￡E.1.7732793
1 Prisma Finance(PRISMA) - BRL
R$0.2000379
1 Prisma Finance(PRISMA) - CAD
C$0.0504666
1 Prisma Finance(PRISMA) - BDT
4.4476434
1 Prisma Finance(PRISMA) - NGN
56.1748113
1 Prisma Finance(PRISMA) - COP
$147.4593825
1 Prisma Finance(PRISMA) - ZAR
R.0.6483861
1 Prisma Finance(PRISMA) - UAH
1.5059526
1 Prisma Finance(PRISMA) - VES
Bs5.01009
1 Prisma Finance(PRISMA) - CLP
$35.4729
1 Prisma Finance(PRISMA) - PKR
Rs10.3098144
1 Prisma Finance(PRISMA) - KZT
19.6505238
1 Prisma Finance(PRISMA) - THB
฿1.1943762
1 Prisma Finance(PRISMA) - TWD
NT$1.1150193
1 Prisma Finance(PRISMA) - AED
د.إ0.1342119
1 Prisma Finance(PRISMA) - CHF
Fr0.029256
1 Prisma Finance(PRISMA) - HKD
HK$0.2856117
1 Prisma Finance(PRISMA) - AMD
֏13.995339
1 Prisma Finance(PRISMA) - MAD
.د.م0.3294957
1 Prisma Finance(PRISMA) - MXN
$0.6860532
1 Prisma Finance(PRISMA) - SAR
ريال0.1371375
1 Prisma Finance(PRISMA) - PLN
0.1338462
1 Prisma Finance(PRISMA) - RON
лв0.1590795
1 Prisma Finance(PRISMA) - SEK
kr0.3518034
1 Prisma Finance(PRISMA) - BGN
лв0.0614376
1 Prisma Finance(PRISMA) - HUF
Ft12.4809753
1 Prisma Finance(PRISMA) - CZK
0.7734555
1 Prisma Finance(PRISMA) - KWD
د.ك0.01115385
1 Prisma Finance(PRISMA) - ILS
0.1247037
1 Prisma Finance(PRISMA) - AOA
Kz33.5196963
1 Prisma Finance(PRISMA) - BHD
.د.ب0.01378689
1 Prisma Finance(PRISMA) - BMD
$0.03657
1 Prisma Finance(PRISMA) - DKK
kr0.2347794
1 Prisma Finance(PRISMA) - HNL
L0.9614253
1 Prisma Finance(PRISMA) - MUR
1.6723461
1 Prisma Finance(PRISMA) - NAD
$0.6461919
1 Prisma Finance(PRISMA) - NOK
kr0.3722826
1 Prisma Finance(PRISMA) - NZD
$0.0625347
1 Prisma Finance(PRISMA) - PAB
B/.0.03657
1 Prisma Finance(PRISMA) - PGK
K0.1513998
1 Prisma Finance(PRISMA) - QAR
ر.ق0.1331148
1 Prisma Finance(PRISMA) - RSD
дин.3.6895473

Prisma Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Prisma Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Prisma Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Prisma Finance”

Paljonko Prisma Finance (PRISMA) on arvoltaan tänään?
PRISMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03657 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PRISMA-USD-parin nykyinen hinta?
PRISMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03657. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Prisma Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PRISMA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PRISMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PRISMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli PRISMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PRISMA saavutti ATH-hinnaksi 4.656413048087342 USD.
Mikä oli PRISMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PRISMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.017539074103003743 USD.
Mikä on PRISMA-rahakkeen treidausvolyymi?
PRISMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 30.33 USD.
Nouseeko PRISMA tänä vuonna korkeammalle?
PRISMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PRISMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:40:07 (UTC+8)

Prisma Finance (PRISMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PRISMA-USD-laskin

Summa

PRISMA
PRISMA
USD
USD

1 PRISMA = 0.03657 USD

Treidaa PRISMA-rahaketta

PRISMAUSDT
$0.03657
$0.03657$0.03657
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu