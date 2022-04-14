Pop Social (PPT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pop Social (PPT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pop Social (PPT) -rahakkeen tiedot Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. Virallinen verkkosivusto: https://www.popsocial.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214 Osta PPT-rahaketta nyt!

Pop Social (PPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pop Social (PPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 62.48M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5701 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02708770197649087 Nykyinen hinta: $ 0.31238

Pop Social (PPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pop Social (PPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PPT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Pop Social (PPT) -rahakkeen hintahistoria PPT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PPT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PPT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

