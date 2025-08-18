Lisätietoja PPT-rahakkeesta

PPT-rahakkeen hintatiedot

PPT-rahakkeen valkoinen paperi

PPT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PPT-rahakkeen tokenomiikka

PPT-rahakkeen hintaennuste

PPT-rahakkeen historia

PPT-osto-opas

PPT/fiat-valuuttamuunnin

Pop Social – hinta (PPT)

1PPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.32158
$0.32158$0.32158
-0.47%1D
USD
Reaaliaikainen Pop Social (PPT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:29:45 (UTC+8)

Pop Social (PPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.31545
$ 0.31545$ 0.31545
24 h:n matalin
$ 0.328
$ 0.328$ 0.328
24 h:n korkein

$ 0.31545
$ 0.31545$ 0.31545

$ 0.328
$ 0.328$ 0.328

$ 4.375176463088224
$ 4.375176463088224$ 4.375176463088224

$ 0.02708770197649087
$ 0.02708770197649087$ 0.02708770197649087

-0.32%

-0.47%

-1.90%

-1.90%

Pop Social (PPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.32158. Viimeisen 24 tunnin aikana PPT on vaihdellut alimmillaan $ 0.31545 ja korkeimmillaan $ 0.328 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.375176463088224, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02708770197649087.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PPT on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, -0.47% 24 tunnin aikana ja -1.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pop Social (PPT) -rahakkeen markkinatiedot

No.3344

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 310.27K
$ 310.27K$ 310.27K

$ 64.32M
$ 64.32M$ 64.32M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

BSC

Pop Social-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 310.27K. PPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 200000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 64.32M.

Pop Social (PPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pop Social-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0015186-0.47%
30 päivää$ -0.1103-25.54%
60 päivää$ -0.09473-22.76%
90 päivää$ +0.02426+8.15%
Pop Social-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PPT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0015186 (-0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pop Social 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1103 (-25.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pop Social-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PPT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.09473 (-22.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pop Social-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02426 (+8.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pop Social (PPT)?

Tarkista Pop Social-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pop Social (PPT)

Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition.

Pop Social on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pop Social-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PPT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pop Social-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pop Social-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pop Social-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pop Social (PPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pop Social (PPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pop Social-rahakkeelle.

Tarkista Pop Social-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pop Social (PPT) -rahakkeen tokenomiikka

Pop Social (PPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pop Social (PPT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pop Social:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pop Social MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PPT paikallisiin valuuttoihin

1 Pop Social(PPT) - VND
8,462.3777
1 Pop Social(PPT) - AUD
A$0.498449
1 Pop Social(PPT) - GBP
0.2379692
1 Pop Social(PPT) - EUR
0.2765588
1 Pop Social(PPT) - USD
$0.32158
1 Pop Social(PPT) - MYR
RM1.3570676
1 Pop Social(PPT) - TRY
13.1622694
1 Pop Social(PPT) - JPY
¥47.59384
1 Pop Social(PPT) - ARS
ARS$422.5754148
1 Pop Social(PPT) - RUB
25.9097006
1 Pop Social(PPT) - INR
28.0642866
1 Pop Social(PPT) - IDR
Rp5,271.8024352
1 Pop Social(PPT) - KRW
450.3920848
1 Pop Social(PPT) - PHP
18.3879444
1 Pop Social(PPT) - EGP
￡E.15.5901984
1 Pop Social(PPT) - BRL
R$1.7590426
1 Pop Social(PPT) - CAD
C$0.4469962
1 Pop Social(PPT) - BDT
39.1105596
1 Pop Social(PPT) - NGN
494.7379668
1 Pop Social(PPT) - COP
$1,296.690955
1 Pop Social(PPT) - ZAR
R.5.6983976
1 Pop Social(PPT) - UAH
13.2426644
1 Pop Social(PPT) - VES
Bs44.05646
1 Pop Social(PPT) - CLP
$311.9326
1 Pop Social(PPT) - PKR
Rs90.6598336
1 Pop Social(PPT) - KZT
172.7977972
1 Pop Social(PPT) - THB
฿10.5028028
1 Pop Social(PPT) - TWD
NT$9.8114058
1 Pop Social(PPT) - AED
د.إ1.1801986
1 Pop Social(PPT) - CHF
Fr0.257264
1 Pop Social(PPT) - HKD
HK$2.5115398
1 Pop Social(PPT) - AMD
֏123.068666
1 Pop Social(PPT) - MAD
.د.م2.8974358
1 Pop Social(PPT) - MXN
$6.0328408
1 Pop Social(PPT) - SAR
ريال1.205925
1 Pop Social(PPT) - PLN
1.1769828
1 Pop Social(PPT) - RON
лв1.398873
1 Pop Social(PPT) - SEK
kr3.0935996
1 Pop Social(PPT) - BGN
лв0.5402544
1 Pop Social(PPT) - HUF
Ft109.8292174
1 Pop Social(PPT) - CZK
6.8078486
1 Pop Social(PPT) - KWD
د.ك0.0980819
1 Pop Social(PPT) - ILS
1.0965878
1 Pop Social(PPT) - AOA
Kz294.7570122
1 Pop Social(PPT) - BHD
.د.ب0.12091408
1 Pop Social(PPT) - BMD
$0.32158
1 Pop Social(PPT) - DKK
kr2.0677594
1 Pop Social(PPT) - HNL
L8.4543382
1 Pop Social(PPT) - MUR
14.7058534
1 Pop Social(PPT) - NAD
$5.6983976
1 Pop Social(PPT) - NOK
kr3.2736844
1 Pop Social(PPT) - NZD
$0.5499018
1 Pop Social(PPT) - PAB
B/.0.32158
1 Pop Social(PPT) - PGK
K1.3313412
1 Pop Social(PPT) - QAR
ر.ق1.1705512
1 Pop Social(PPT) - RSD
дин.32.4699326

Pop Social-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pop Social toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Pop Social-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pop Social”

Paljonko Pop Social (PPT) on arvoltaan tänään?
PPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.32158 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PPT-USD-parin nykyinen hinta?
PPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.32158. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pop Social-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PPT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli PPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PPT saavutti ATH-hinnaksi 4.375176463088224 USD.
Mikä oli PPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PPT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02708770197649087 USD.
Mikä on PPT-rahakkeen treidausvolyymi?
PPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 310.27K USD.
Nouseeko PPT tänä vuonna korkeammalle?
PPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:29:45 (UTC+8)

Pop Social (PPT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

