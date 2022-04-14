Portuma (PORTUMA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Portuma (PORTUMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Portuma (PORTUMA) -rahakkeen tiedot With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy. Virallinen verkkosivusto: https://www.portoken.com Valkoinen paperi: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4 Osta PORTUMA-rahaketta nyt!

Portuma (PORTUMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Portuma (PORTUMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 346.68K $ 346.68K $ 346.68K Kokonaistarjonta: $ 9.86B $ 9.86B $ 9.86B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 916.00K $ 916.00K $ 916.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0016 $ 0.0016 $ 0.0016 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 Nykyinen hinta: $ 0.0000916 $ 0.0000916 $ 0.0000916 Lue lisää Portuma (PORTUMA) -rahakkeen hinnasta

Portuma (PORTUMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Portuma (PORTUMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PORTUMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PORTUMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PORTUMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PORTUMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Portuma (PORTUMA) -rahakkeen hintahistoria PORTUMA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PORTUMA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PORTUMA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PORTUMA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PORTUMA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PORTUMA-rahakkeen hintaennuste nyt!

