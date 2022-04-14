FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FC Porto Fan Token (PORTO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen tiedot FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. Virallinen verkkosivusto: https://www.fcporto.pt/ Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 Osta PORTO-rahaketta nyt!

FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.20M $ 13.20M $ 13.20M Kokonaistarjonta: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 46.62M $ 46.62M $ 46.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.505 $ 2.505 $ 2.505 Kaikkien aikojen alin: $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 Nykyinen hinta: $ 1.1656 $ 1.1656 $ 1.1656 Lue lisää FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen hinnasta

FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PORTO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PORTO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PORTO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PORTO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen hintahistoria PORTO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PORTO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

