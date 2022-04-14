Pope (POPE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pope (POPE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pope (POPE) -rahakkeen tiedot POPE is a meme coin created in support of the Pope and the Catholic Church with proceeds going to the church and its initiatives around the globe. Virallinen verkkosivusto: https://getpopememes.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9u8PP725K2GUf4p5bhKebrzHTGgvHp6KDeQPf7jc1F1W Osta POPE-rahaketta nyt!

Pope (POPE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pope (POPE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 354.00K $ 354.00K $ 354.00K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.188 $ 0.188 $ 0.188 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000209984318571578 $ 0.000209984318571578 $ 0.000209984318571578 Nykyinen hinta: $ 0.00177 $ 0.00177 $ 0.00177 Lue lisää Pope (POPE) -rahakkeen hinnasta

Pope (POPE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pope (POPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä POPE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POPE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät POPE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POPE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POPE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pope (POPE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POPE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan POPE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pope (POPE) -rahakkeen hintahistoria POPE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu POPE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

POPE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne POPE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POPE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso POPE-rahakkeen hintaennuste nyt!

