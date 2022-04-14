PONGO (PONGO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PONGO (PONGO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PONGO (PONGO) -rahakkeen tiedot Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution. Virallinen verkkosivusto: https://pongoxrp.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/504F4E474F000000000000000000000000000000.rwCq6TENSo3Hh9LKipXnLaxaeXBXKubqki Osta PONGO-rahaketta nyt!

PONGO (PONGO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PONGO (PONGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 798.80K $ 798.80K $ 798.80K Kokonaistarjonta: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 798.80K $ 798.80K $ 798.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 Nykyinen hinta: $ 0.000000007988 $ 0.000000007988 $ 0.000000007988 Lue lisää PONGO (PONGO) -rahakkeen hinnasta

PONGO (PONGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PONGO (PONGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PONGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PONGO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PONGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PONGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PONGO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PONGO (PONGO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PONGO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PONGO-rahakkeita MEXCistä nyt!

PONGO (PONGO) -rahakkeen hintahistoria PONGO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PONGO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PONGO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PONGO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PONGO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PONGO-rahakkeen hintaennuste nyt!

