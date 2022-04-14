PolyDoge (POLYDOGE) -rahakkeen tokenomiikka

PolyDoge (POLYDOGE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PolyDoge (POLYDOGE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

PolyDoge (POLYDOGE) -rahakkeen tiedot

PolyDoge is crypto from the future. Clean, green, instant and cheap to use.

Virallinen verkkosivusto:
https://polydoge.com/
Valkoinen paperi:
https://polydoge.medium.com/introducing-polydoge-dogecoin-on-polygon-4ab51ee6df1d
Block Explorer:
https://explorer-mainnet.maticvigil.com/tokens/0x8A953CfE442c5E8855cc6c61b1293FA648BAE472/token-holders

PolyDoge (POLYDOGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PolyDoge (POLYDOGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 868.09T
$ 868.09T$ 868.09T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00000009041
$ 0.00000009041$ 0.00000009041
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.000000004872
$ 0.000000004872$ 0.000000004872

PolyDoge (POLYDOGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PolyDoge (POLYDOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä POLYDOGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POLYDOGE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät POLYDOGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POLYDOGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POLYDOGE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään PolyDoge (POLYDOGE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POLYDOGE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

PolyDoge (POLYDOGE) -rahakkeen hintahistoria

POLYDOGE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

POLYDOGE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne POLYDOGE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POLYDOGE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.