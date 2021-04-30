POLKACITY (POLC) -rahakkeen tokenomiikka

POLKACITY (POLC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu POLKACITY (POLC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
POLKACITY (POLC) -rahakkeen tiedot

Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

Virallinen verkkosivusto:
https://polkacity.io
Valkoinen paperi:
https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37

POLKACITY (POLC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu POLKACITY (POLC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 694.92K
$ 694.92K$ 694.92K
Kokonaistarjonta:
$ 432.53M
$ 432.53M$ 432.53M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 190.03M
$ 190.03M$ 190.03M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.97
$ 2.97$ 2.97
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000640293666682071
$ 0.000640293666682071$ 0.000640293666682071
Nykyinen hinta:
$ 0.003657
$ 0.003657$ 0.003657

POLKACITY (POLC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

POLKACITY (POLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä POLC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POLC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät POLC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POLC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POLC-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään POLKACITY (POLC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POLC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

POLKACITY (POLC) -rahakkeen hintahistoria

POLC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

POLC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne POLC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POLC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.