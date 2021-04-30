POLKACITY (POLC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu POLKACITY (POLC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

POLKACITY (POLC) -rahakkeen tiedot Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city. Virallinen verkkosivusto: https://polkacity.io Valkoinen paperi: https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37 Osta POLC-rahaketta nyt!

POLKACITY (POLC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu POLKACITY (POLC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 694.92K $ 694.92K $ 694.92K Kokonaistarjonta: $ 432.53M $ 432.53M $ 432.53M Kierrossa oleva tarjonta: $ 190.03M $ 190.03M $ 190.03M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 Nykyinen hinta: $ 0.003657 $ 0.003657 $ 0.003657 Lue lisää POLKACITY (POLC) -rahakkeen hinnasta

POLKACITY (POLC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset POLKACITY (POLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä POLC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POLC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät POLC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POLC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POLC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään POLKACITY (POLC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POLC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan POLC-rahakkeita MEXCistä nyt!

POLKACITY (POLC) -rahakkeen hintahistoria POLC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu POLC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

POLC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne POLC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POLC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso POLC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!