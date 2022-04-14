Pocket Network (POKT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pocket Network (POKT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pocket Network (POKT) -rahakkeen tiedot Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT. Virallinen verkkosivusto: https://www.pokt.network/ Valkoinen paperi: https://docs.pokt.network/home/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC Osta POKT-rahaketta nyt!

Pocket Network (POKT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pocket Network (POKT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 82.56M $ 82.56M $ 82.56M Kokonaistarjonta: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 87.19M $ 87.19M $ 87.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 Nykyinen hinta: $ 0.036682 $ 0.036682 $ 0.036682 Lue lisää Pocket Network (POKT) -rahakkeen hinnasta

Pocket Network (POKT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pocket Network (POKT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä POKT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POKT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät POKT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POKT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Pocket Network (POKT) -rahakkeen hintahistoria POKT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu POKT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

POKT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne POKT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POKT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso POKT-rahakkeen hintaennuste nyt!

