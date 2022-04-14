Pocket Network (POKT) -rahakkeen tokenomiikka

Pocket Network (POKT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Pocket Network (POKT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Pocket Network (POKT) -rahakkeen tiedot

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.pokt.network/
Valkoinen paperi:
https://docs.pokt.network/home/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC

Pocket Network (POKT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Pocket Network (POKT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
Kokonaistarjonta:
Kierrossa oleva tarjonta:
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Kaikkien aikojen korkein:
Kaikkien aikojen alin:
Nykyinen hinta:
Pocket Network (POKT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Pocket Network (POKT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä POKT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POKT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät POKT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POKT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POKT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Pocket Network (POKT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POKT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Pocket Network (POKT) -rahakkeen hintahistoria

POKT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

POKT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne POKT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POKT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.