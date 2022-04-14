Pokemon (POKEMON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pokemon (POKEMON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pokemon (POKEMON) -rahakkeen tiedot Welcome to Pokemon, a cryptocurrency project that combines the magic of Pokemon with the potential of meme coins. In this enchanting digital world, we invite you to embark on a one-of-a-kind adventure. Virallinen verkkosivusto: https://pokemonmoon.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x15A5343E60afFB7F711e5eD4d24c714E62a30ff6 Osta POKEMON-rahaketta nyt!

Pokemon (POKEMON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pokemon (POKEMON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 45.70K $ 45.70K $ 45.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000000003 $ 0.000000000003 $ 0.000000000003 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000000038082 $ 0.000000000000038082 $ 0.000000000000038082 Nykyinen hinta: $ 0.0000000000001088 $ 0.0000000000001088 $ 0.0000000000001088 Lue lisää Pokemon (POKEMON) -rahakkeen hinnasta

Pokemon (POKEMON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pokemon (POKEMON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä POKEMON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POKEMON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät POKEMON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POKEMON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POKEMON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pokemon (POKEMON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POKEMON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan POKEMON-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pokemon (POKEMON) -rahakkeen hintahistoria POKEMON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu POKEMON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

POKEMON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne POKEMON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POKEMON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso POKEMON-rahakkeen hintaennuste nyt!

