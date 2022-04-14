poor guy (POGAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu poor guy (POGAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

poor guy (POGAI) -rahakkeen tiedot poor guy is a meme token. Virallinen verkkosivusto: https://www.pogai.org/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x6fd58f5a2f3468e35feb098b5f59f04157002407 Osta POGAI-rahaketta nyt!

poor guy (POGAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu poor guy (POGAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 114.30K $ 114.30K $ 114.30K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00127616 $ 0.00127616 $ 0.00127616 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000340356086191 $ 0.000000340356086191 $ 0.000000340356086191 Nykyinen hinta: $ 0.000001143 $ 0.000001143 $ 0.000001143 Lue lisää poor guy (POGAI) -rahakkeen hinnasta

poor guy (POGAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset poor guy (POGAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä POGAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POGAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät POGAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POGAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POGAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään poor guy (POGAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POGAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan POGAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

poor guy (POGAI) -rahakkeen hintahistoria POGAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu POGAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

POGAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne POGAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POGAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso POGAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

